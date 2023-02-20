Джон Маккарти оценил возможный бой Уайлдера и Нганну

Бывший рефери Джон Маккарти поражен заявлением бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), который готов провести с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) два поединка — по правилам бокса и по правилам MMA.

«Это впечатляюще, мне это нравится, — начал Маккарти в подкасте Weighing In. — Мы все знаем Деонтея Уайлдера как боксера. У него есть сила, у него сокрушительная правая. Но есть кое-что, что я хочу сказать: у него рост два метра и он весит всего 100 килограмм. Нганну будет намного больше его, потому что Нганну раньше сбрасывал вес, а Нганну — это сильный человек, суперсильный. Я не говорю, что Деонтей не такой, но в ММА у Деонтея будут проблемы. А в боксе, я думаю, проблемы будут у Нганну. Тем не менее я бы хотел увидеть их противостояние».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.