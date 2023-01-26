Джон Маккарти рассказал, что нужно Яну для победы над Двалишвили

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну (16-4) нужно грамотно защищаться от тейкдаунов Мераба Двалишвили (15-4) и навязывать бой в стойке.

«Мераб против Яна — это просто фантастический бой, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Нас ожидает контраст стилей, и вопрос в том, сможет ли Мераб повалить Яна на землю, использовать свой грэпплинг, потому что как грэпплер он лучше и у него есть темп. Он оказывает давление на протяжении всего поединка.

Ему [Яну] нужно войти в размен. Заставить Двалишвили пропускать и не давать себя переводить. Мне определенно нравится этот бой. Второй номер рейтинга против третьего».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.