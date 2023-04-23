Бывший тренер Павловича: «Сергею не нужен бой с Ганом, он заслужил титул»

Артем Бэра, бывший тренер Сергея Павловича, заявил, что россиянин заслуживает драться за пояс.

Сегодня, 23 апреля, Павлович победил Кертиса Блейдса на UFC Vegas 71.

«Думаю, ему не нужен поединок с Ганом, он заслужил титул. Сирил проиграл разгромно последний бой и сейчас должен драться с Блейдсом, чтобы доказать, что достоин титульного шанса. А Аспиналлу нужен проверочный бой после травмы — он так же может драться с Ганом», — приводит слова Бэра «РБ Спорт».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для Сергея эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.