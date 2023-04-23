Бывший тренер Павловича: «Сергею не нужен бой с Ганом, он заслужил титул»

Сегодня, 08:31
Артем Бэра, бывший тренер Сергея Павловича, заявил, что россиянин заслуживает драться за пояс.
Сегодня, 23 апреля, Павлович победил Кертиса Блейдса на UFC Vegas 71.
«Думаю, ему не нужен поединок с Ганом, он заслужил титул. Сирил проиграл разгромно последний бой и сейчас должен драться с Блейдсом, чтобы доказать, что достоин титульного шанса. А Аспиналлу нужен проверочный бой после травмы — он так же может драться с Ганом», — приводит слова Бэра «РБ Спорт».
Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для Сергея эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.