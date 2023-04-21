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Сегодня, 15:27

Бывший тренер Павловича заявил, что на Блейдса нужно постоянно давить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Артем Бэра, бывший тренер Сергея Павловича, рассказал, как россиянин может победить Кертиса Блейдса.

«С Блейдсом нужен постоянный прессинг. Давить на него и напрягать передней рукой, чтобы не давать ему концентрироваться и подготавливать проход или атаку. Еще можно использовать различные обманные действия, заставляя его бояться выполнять проходы. Думаю, после нокаута от Льюиса он подумает несколько раз, прежде чем пойти на нижний этаж. Или возможен другой вариант, что в бою с Льюисом он просто слишком долго ждал, а сейчас сразу пойдет вниз. Его руки очень широко расположены в стойке, что дает хорошую возможность встречать его между ними, тем самым прерывать его атаки. Скорость и размах Сергея выше, ему нужно использовать опережающие атаки и развивать их. Нужно держать дистанцию, разбивать его со своей дистанции и не давать сближаться, используя работу ног. Надо не то чтобы опасаться Блейдса, а нужно быть сконцентрированным и внимательным, не оставлять без внимания любые его действия. Если чего-то опасаться, то можно зажаться и не успевать реагировать на его действия», — приводит слова Бэры «РБ Спорт».

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-pavlovicha-na-blejdsa-nuzhno-postoyanno-davit-chtoby-on-ne-podgotovil-prohod-v-nogi/
Сергей Павлович
UFC
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