Арман Царукян: «По вольной борьбе могу выиграть Махачева со счетом 10-0»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (19-3) допустил, что сможет победить чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) по правилам вольной борьбы.

«Нужно проверить. Нужно надеть борцовки и проверить, — сказал Царукян «СЭ». — А так я не могу сказать. Вольная борьба —? это другая стихия. Там есть накаты, кресты. Кто в этом лучше будет, тот и может выиграть. Допустим, если Ислам плохо от наката стоит, я довольно неплохо качу, я даже вольников качу за счет силы. Так вот, если он от накатов не стоит, я могу выиграть 10-0. А если стоит, то уже тогда будут маленькие проблемы. Но рубка точно будет. Вообще, сейчас же развиваются лиги по вольной борьбе, и, если бы мне предложили, я бы поборолся с ним».

Царукян проведет следующий поединок против бразильца Хоакима Сильвы (12-3), которого нет в топ-15 рейтинга легкого веса. Поединок состоится 17 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.