Царукян и Исмагулов проведут бой 17 декабря на UFC Fight Night

10-й номер рейтинга легкого дивизиона Арман Царукян (18-3) проведет следующий бой против россиянина Дамира Исмагулова (24-1), который находится на 12-й строчке рейтинга. Бой состоится 18 декабря на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в Twitter.

Царукян прошлый бой проиграл Матеушу Гамроту (21-1) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Исмагулов в прошлом бою победил грузина Гурама Кутателадзе (12-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27). Бой состоялся 18 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США.