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Сегодня, 18:35

Царукян может провести следующий поединок на UFC 294 в Абу-Даби

Алина Савинова
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Российский боец Арман Царукян ответил на вопрос, когда он планирует вернуться в октагон.

«Я планирую вернуться в октагон в сентябре-октябре, чтобы подраться с кем-то из топ-5», — цитирует Царукяна Metaratings.ru.

21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294.

Последний бой Царукян провел 17 июня 2023 года на турнире UFC on ESPN 47. В этом поединке он победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.

Всего 26-летний россиянин провел 23 боя в смешанных единоборствах и одержал 20 побед. На данный момент он занимает 8-ю строчку в рейтинге легковесов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/carukyan-mozhet-provesti-sleduyushii-boi-na-ufc-294-v-abu-dabi-262181/
Арман Царукян
ММА
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