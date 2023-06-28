Царукян: «Если бы Махачев не был чемпионом, я бы не упоминал его имя и не говорил о нем»

Российский боец Арман Царукян прокомментировал слова чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева, который заявил, что Царукян пытается заработать себе имя, говоря о нем.

«Нет, я не прославлялся за счет его имени. Просто Ислам — чемпион в нашем весе, из-за этого много где я упоминаю его имя. Если бы он не был чемпионом, я бы не упоминал его имя и вообще не говорил о нем. В данный момент он чемпион. Вот когда перестанет быть чемпионом, тогда и не будем говорить о нем», — цитирует Царукяна Metaratings.ru.

В апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в со-главном событии вечера. На счету Ислама 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе его соотечественника 3 поражения при 20 победах.