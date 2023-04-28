КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:31

Царукян: «Павлович может нокаутировать Джонса»

Telegram Дзен

Топовый легковес UFC Арман Царукян прокомментировал победу россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом.

«Победа Сергея над Блейдсом была для меня очевидной. Знал, что он выиграет нокаутом. Рад за него, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Царукяна. — Но против Джонса у Павловича шансов не много. Американец — очень разнообразный боец, который умеет держать дистанцию, да и в борьбе Джон хорош. Думаю, что 70 на 30 в пользу Джонса. Но мне бы хотелось, чтобы Павлович его нокаутировал. Это возможно. В ММА один удар может решить все».

23 апреля Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе. Эта победа позволила россиянину подняться на второе место в рейтинге тяжеловесов UFC. На данный момент 30-летний спортсмен идет на серии из шести побед нокаутами в первых раундах. Всего на счету Павловича 18 побед и одно поражение.

Чемпионом дивизиона является Джон Джонс, который завладел поясом на турнире UFC 285 в марте.

Источник: mma.metaratings.ru
Арман Царукян
Сергей Павлович
1
0
Читайте также
«Зенит» ждет победы «Спартака»: красно-белые могут организовать себе выезд на золотой матч Питера
Восходящая звезда НБА Эдвардс ранил сотрудницу арены стулом. Удастся ли избежать тюрьмы?
МТС будет брать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета
Путин подписал упрощающий получение гражданства закон
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Смит восхищен Павловичем: «Скорость рук у этого парня просто сумасшедшая»