Царукян: «Павлович может нокаутировать Джонса»

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Топовый легковес UFC Арман Царукян прокомментировал победу россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом.
«Победа Сергея над Блейдсом была для меня очевидной. Знал, что он выиграет нокаутом. Рад за него, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Царукяна. — Но против Джонса у Павловича шансов не много. Американец — очень разнообразный боец, который умеет держать дистанцию, да и в борьбе Джон хорош. Думаю, что 70 на 30 в пользу Джонса. Но мне бы хотелось, чтобы Павлович его нокаутировал. Это возможно. В ММА один удар может решить все».
23 апреля Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе. Эта победа позволила россиянину подняться на второе место в рейтинге тяжеловесов UFC. На данный момент 30-летний спортсмен идет на серии из шести побед нокаутами в первых раундах. Всего на счету Павловича 18 побед и одно поражение.
Чемпионом дивизиона является Джон Джонс, который завладел поясом на турнире UFC 285 в марте.