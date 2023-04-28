Царукян: «Павлович может нокаутировать Джонса»

Топовый легковес UFC Арман Царукян прокомментировал победу россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом.

«Победа Сергея над Блейдсом была для меня очевидной. Знал, что он выиграет нокаутом. Рад за него, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Царукяна. — Но против Джонса у Павловича шансов не много. Американец — очень разнообразный боец, который умеет держать дистанцию, да и в борьбе Джон хорош. Думаю, что 70 на 30 в пользу Джонса. Но мне бы хотелось, чтобы Павлович его нокаутировал. Это возможно. В ММА один удар может решить все».

23 апреля Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе. Эта победа позволила россиянину подняться на второе место в рейтинге тяжеловесов UFC. На данный момент 30-летний спортсмен идет на серии из шести побед нокаутами в первых раундах. Всего на счету Павловича 18 побед и одно поражение.

Чемпионом дивизиона является Джон Джонс, который завладел поясом на турнире UFC 285 в марте.