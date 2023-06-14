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Сегодня, 15:58

Царукян — о шансах в поединке против Махачева: «Бой будет тяжелый, но я выиграю»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Арман Царукян поделился мыслями о возможном титульном поединке против Ислама Махачева.

«Бой будет тяжелый, но закончится позитивом — я выиграю. Нужно визуализировать победу. Смысл выходить в октагон и думать, что шансы 50 на 50? Ты должен выходить и быть уверенным на 100%, что ты выиграешь. Ну, а бой покажет, на что ты способен. Даже если кто-то рядом не верит в тебя, ты должен верить в себя на 100%», — цитирует Царукяна Sport24.

В апреле 2019 года Царукян проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей. Всего на счету 26-летнего Армана 22 боя в ММА, в 19 из которых он одержал победы. В активе 31-летнего Махачева 24 победы в 25 поединках.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-06-14-arman-tsarukyan-o-shansakh-protiv-islama-makhacheva-boy-budet-tyazhelyy-no-ya-vyigrayu
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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