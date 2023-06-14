Царукян — о шансах в поединке против Махачева: «Бой будет тяжелый, но я выиграю»

Российский боец UFC Арман Царукян поделился мыслями о возможном титульном поединке против Ислама Махачева.

«Бой будет тяжелый, но закончится позитивом — я выиграю. Нужно визуализировать победу. Смысл выходить в октагон и думать, что шансы 50 на 50? Ты должен выходить и быть уверенным на 100%, что ты выиграешь. Ну, а бой покажет, на что ты способен. Даже если кто-то рядом не верит в тебя, ты должен верить в себя на 100%», — цитирует Царукяна Sport24.

В апреле 2019 года Царукян проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей. Всего на счету 26-летнего Армана 22 боя в ММА, в 19 из которых он одержал победы. В активе 31-летнего Махачева 24 победы в 25 поединках.