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Арман Царукян: «Мне нужен кто-то из первой пятерки рейтинга»

Давид Хачатрян
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Российский легковес Арман Царукян (20-3) в интервью ESPN прокомментировал свою победу над бразильцем Жуакином Силвой (12-4).

«Я говорил вам, ребята, что я нокаутирую его, — сказал россиянин. — У меня получилось, поэтому я очень счастлив. Да, я допустил несколько ошибок, но ты не можешь быть уверенным наверняка, как пройдет поединок. Никто в UFC не наносил мне такой удар, как он. Но все это время я держал в голове мысль, что мне нужно нокаутировать его, потому что если бы я победил его решением судей, все бы тогда сказали: «Он выиграл решением судей у парня, которого даже нет в рейтинге». Именно поэтому я шел вперед, порой делал безумные действия, был открытым. Но пропущенный удар придал мне еще больше мотивации, и в третьем раунде я себе сказал: «Сейчас я его уничтожу».

Есть пара парней, которых я хочу вызвать на бой. Честно, я бы хотел подраться против [Майкла] Чендлера, потому что у него громкое имя. Насколько я знаю, Конор не собирается драться. Также я бы подрался с [Бенилом] Дариушем в октябре. Я готов к любому. UFC знает, что я принимаю все бои, которые они мне предлагают, и сейчас они поняли, что мне нужен кто-то из первой пятерки рейтинга".

Царукян победил Силву техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
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