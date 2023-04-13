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Сегодня, 13:25

Царукян рассказал о тренировочном лагере со сборной России по борьбе

Алина Савинова
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Российский боец Арман Царукян рассказал о том, как попал в тренировочный лагерь со сборной России по борьбе.

«Ну, это работает так. Нужно выходить на главного тренера сборной России. И если он даст добро, чтобы ты был подключенный, то все будет хорошо. И я уже не раз проходил с ними сборы. Они знают, что я умею бороться, не «якорь». Из-за этого они меня допускают к ним. Я работал больше по их плану. Просто подключал свои тренировки. Но акцент делаю на вольную борьбу. Я остался очень доволен этим сбором», — приводит «Чемпионат» слова Царукяна.

Следующий поединок россиянин проведет с представителем Бразилии Ренато Мойкано. Бой пройдет 30 апреля в турнире UFC Fight Night.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5066723-carukyan-raskryl-podrobnosti-trenirovochnogo-lagerya-so-sbornoj-rossii-po-borbe.html
Арман Царукян
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