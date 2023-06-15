Арман Царукян: «Порье уж не тот. Ему осталось два боя»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (19-3) считает, что второй номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (29-7) скоро закончит карьеру.

«Да, пересекался с ним. Тренировались с ним в одно и то же время, но вместе не стояли. Я думаю, что он уже не тот. Он заработал много денег. Я думаю, что он не голоден, как раньше. Думаю, что его пик подходит к концу. Думаю, ему осталось два боя максимум», — сказал Царукян «СЭ».

Порье и Джастин Гэтжи (24-4) подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.