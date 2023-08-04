Царукян считает, что у Аспиналла нет шансов в бою с Павловичем

Российский легковес UFC Арман Царукян считает, что британец Том Аспиналл не является угрозой для Сергея Павловича в тяжелом дивизионе.

«После уверенной победы над Марчином Тыбурой Аспиналл вновь вернулся в титульную гонку, можно сказать, ворвался. Видел, что говорят о его потенциальном поединке против Павловича. Считаю, что шансов у британца нет», — сказал Царукян MMA.Metaratings.ru.

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.