Царукян считает, что в случае следующей победы Волков приблизится к титулу UFC

Боец UFC Арман Царукян полагает, что россиянин Александр Волков в случае следующей победы приблизится к титульному бою в тяжелом дивизионе UFC.

«Однозначно, Волков вернулся, и очень уверенно. Выиграл в первом раунде. Думаю, что сейчас ему дадут кого-то повыше, из топов, и если он выиграет и этот бой, то максимально приблизится к титулу», — цитирует Metaratings.ru слова Волкова.

12 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США) Волков одержал победу над молдаванином Александром Романовым техническим нокаутом в первом раунде. После этой победы он поднялся на одну строчку выше в рейтинге тяжеловесов организации, став седьмым.