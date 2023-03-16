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Сегодня, 11:05

Царукян считает, что в случае следующей победы Волков приблизится к титулу UFC

Алина Савинова
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Боец UFC Арман Царукян полагает, что россиянин Александр Волков в случае следующей победы приблизится к титульному бою в тяжелом дивизионе UFC.

«Однозначно, Волков вернулся, и очень уверенно. Выиграл в первом раунде. Думаю, что сейчас ему дадут кого-то повыше, из топов, и если он выиграет и этот бой, то максимально приблизится к титулу», — цитирует Metaratings.ru слова Волкова.

12 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США) Волков одержал победу над молдаванином Александром Романовым техническим нокаутом в первом раунде. После этой победы он поднялся на одну строчку выше в рейтинге тяжеловесов организации, став седьмым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/carukyan-v-sluchae-sleduyushei-pobedy-volkov-priblizitsya-k-titulu-ufc-235900/
Александр ВОЛКОВ
Арман Царукян
ММА
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