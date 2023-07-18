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Сегодня, 13:29

Царукян считает, что Вартанян должен продолжить карьеру в UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец UFC Арман Царукян считает, что победителю Гран-при ACA Эдуарду Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC.

«Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше. Кто бы еще мог успешно выступать в легком весе UFC из россиян? Думаю, что чемпионы промоушенов ACA и AMC Fight Nights могут залететь в топ-10 дивизиона», — цитирует Царукяна MMA.Metaratings.ru.

Ранее Вартанян рассказал о ходе переговоров с UFC. Кроме того, о намерении сделать предложение 32-летнему бойцу заявил президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/carukyan-vartanyanu-luchshe-prodolzhit-kareru-v-ufc-dazhe-esli-tam-platit-budut-menshe-266967/
Арман Царукян
Эдуард Вартанян
UFC
ММА
0
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