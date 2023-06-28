Царукян сравнил бойцовские качества Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева

Российский боец Арман Царукян высказался о бойцовских качествах Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«По моему мнению, и Хабиб, и Ислам — очень доминирующие чемпионы. Сравнивать их тяжело, так как какие-то качества лучше у Ислама, какие-то у Хабиба. У Хабиба борьба намного круче была, контроль, выносливость. У Ислама разносторонность, ударка, которая у него лучше, чем у Хабиба. То есть, они оба хороши, каждый пользуется тем, что у него есть. Оба сильные спортсмены. У Ислама есть то, чего нет у Хабиба, а у Хабиба есть то, чего нет у Ислама», — цитирует Царукяна Metaratings.ru.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. Всего он провел 29 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. На счету Махачева 1 поражение при 24 победах.