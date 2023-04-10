Царукян: «Не факт, что Волкановски смог бы защититься от переводов и прессинга Хабиба»

Боец легкого веса UFC Арман Царукян поделился мнением о поединке Ислама Махачева против Алекса Волкановски.

«Тактика у Ислама была хорошая, он забирал раунды. Волкановски удивил тем, что сумел защищаться и не дал переводить себя. Из-за этого тактика Махачева немного надломилась. Но Ислам и в ударке себя неплохо показал. За счет ударной техники он и одержал победу в этом бою. Если бы вместо Ислама был бы Хабиб Нурмагомедов, то я не думаю, что Хабиб перебил бы Алекса. А вот Махачев перебил. Но не факт, что Волкановски смог бы защититься от переводов и прессинга Хабиба», — цитирует Царукяна MMA.Metaratings.ru.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей на турнире UFC 284 и защитил пояс в легком весе.