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Сегодня, 07:38

Царукян: «Я размажу Махачева, если вы дадите мне 8 недель на подготовку»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российский легковес Арман Царукян (20-3) прокомментировал победу над бразильцем Жуакином Силвой (12-4) на UFC on ESPN 47.

«Прежде всего, спасибо Сильве, мы не могли найти никого, кто бы хотел драться. Сейчас я становлюсь первым претендентом на титул. Когда я первый раз дрался с Исламом Махачевым, вы дали мне 3 недели на подготовку. Если вы дадите мне 8, я размажу его.

Как сильно я был потрясен? Это первый раз, когда я пропустил такой удар. Он супержесткий парень. Я был расслаблен, думал, он не такой сильный, но он оказался суперсильным, особенно физически. Я говорил вам вчера, что финиширую его, и как видите, говорил не просто так. Я не просто говорю, я делаю.

Что дальше? Кто угодно из топ-5, я слышал, что Дариуш хочет вернуться в сентябре, но для меня это слишком поздно. Майкл Чендлер — похоже, что его бой с Конором не состоится, если вы дадите мне этого парня, я убью его», — сказала Царукян в октагон-интервью.

Царукян находится на восьмой строчке рейтинга легкого веса. В прошлом бою он одолел Дамира Исмагулова (24-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 21 в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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