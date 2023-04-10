Царукян заявил, что Абдрахманов давал дельные подсказки Физиеву в бою с Гейджи

Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о том, почему менеджер Саят Абдрахманов подсказывал Рафаэлю Физиеву в бою против Джастина Гейджи.

«Конечно, против Гейджи лучше драться, как Хабиб. Но Физиев — не Хабиб. Рафаэлю не хватило хладнокровия и опыта. Его менеджер Саят Абдрахманов кричал: «Успокойся. Не спеши». Но Физиев сильно завелся и в конце второго раунда начал пропускать. Если бы не этот сумбур, Рафаэль одержал бы победу. Он начал играть в ту игру, в которую играет Джастин. Саят очень хорошо разбирается в ММА. Он знает своих парней. Сколько бы я ни общался с ним, он всегда проводит хороший разбор. Хочу позвонить ему на днях и попросить, чтобы он сделал анализ Мойкано. Саят — хороший стратег, понимает какие ключи нужны для победы. Он знал, что Петру нужно говорить в перерыве между раундами. А с Рафаэлем он с первого боя, всегда ему секундирует. Слышал подсказки Саята в бою Физиева, Абдрахманов подсказывал то, что нужно было сделать Рафаэлю. Подсказки были дельные. Физиев завелся, хотел показать шоу, но в нашем деле нужно хладнокровие. За счет этого и выиграл Гейджи. Кстати, его тренер постоянно кричал: «Спокойно», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

18 марта на турнире UFC 286 Рафаэль Физиев провел поединок против Джастина Гейджи. По итогам трехраундового боя победу решением большинства судей одержал американский спортсмен. Это поражение стало вторым в карьере Физиева, в его активе также числятся 12 побед