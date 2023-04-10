Царукян заявил, что Мойкано намного сильнее Исмагулова

Боец легкого веса UFC Арман Царукян сравнил уровни Дамира Исмагулова и Ренато Мойкано.

«Мойкано намного сильнее как соперник. У него большой опыт, хорошие навыки джиу-джитсу, борется неплохо. Да, Исмагулов работает в стойке лучше. Но и у Мойкано бокс неплохой. Для меня Ренато стоит выше, чем Дамир. Может быть такое, что я выйду и нокаутирую его в первом раунде», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

17 декабря на турнире UFC Fight Night 216 Арман Царукян одержал победу единогласным решением судей над Дамиром Исмагуловым. 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223 Царукян проведет бой с бразильцем Ренато Мойкано.