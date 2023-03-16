Чак Лиддел рассказал, о чем в своей карьере он жалеет больше всего

Бывший чемпион UFC Чак Лиддел поделился советом, который бы он дал себе молодому.

«В какой-то момент я отошел от того, что сделало меня сильным — от стиля универсального бойца, — сказал Лиддел на подкасте Paddy The Baddy. — Я уперся только в стойку: «Хочу нокаутировать его, хочу нокаутировать его, буду драться в стойке». Я перестал смешивать, перестал проходить в ноги, я больше не заставлял людей гадать. А ведь я был хорошим борцом, у меня был хороший контроль в партере. Я жалею, что не смешивал борьбу и ударку чаще. Например так, как я это делал в бою с Оверимом в Pride. Оверим ведь был сильнее меня как кикбоксер, он пришел из K-1. И тут я перевел его раз, потом перевел второй раз. Это ввело его в ступор, и вот тогда я попал по нему с правой и добил».

Лиддел стал чемпионом UFC в апреле 2005-го, победив нокаутом Рэнди Кутюра на UFC 52. Впоследствии американец защитил пояс полутяжелого веса четыре раза. Лидделу до сих пор принадлежит рекорд UFC по количеству побед нокаутами подряд (7).