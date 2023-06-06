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Сегодня, 07:38

Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) считает, что Майкл Чендлер (23-8) победит экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Все знают, что Конор избегает меня. Его бой с Чендлером будет отличным, но все знают, что он избегает меня. Лично я думаю, что Чендлер победит. Конор — стратег, и он умеет драться, но он не будет драться со мной», — приводит слова Оливейры Sports Illustrated.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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