Оливейра: «Мы обязательно проведем с Махачевым новый бой»

Бразильский боец легкой весовой категории UFC Чарльз Оливейра поделился мнением о поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Махачев провел отличный поединок. Он сильно прибавил в ударах ногами и заслужил эту победу. Мы обязательно проведем с ним новый бой.

Волкановски — топовый боец, проводит хорошие бои, и этот не стал исключением. Но я думаю, что он вернется в свою весовую категорию», — приводит Metaratings.ru слова Оливейры.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

6 мая Оливейра проведет бой против американца Бенеила Дариуша в рамках турнира UFC 288.