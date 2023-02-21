Чарльз Оливейра подтвердил, что подерется с Дариушем 6 мая на UFC 288

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) в соцсетях сообщил, что его следующий бой пройдет против четвертого номера рейтинга Бенила Дариуша (22-4). Поединок состоится 6 мая на UFC 288.

На том же турнире пройдет бой чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3) и бывшего двойного чемпиона в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Оливейра проиграл Исламу Махачеву (23-1) сабмишном во втором раунде, а Дариуш победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей.