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Сегодня, 22:34

Чарльз Оливейра подтвердил, что подерется с Дариушем 6 мая на UFC 288

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) в соцсетях сообщил, что его следующий бой пройдет против четвертого номера рейтинга Бенила Дариуша (22-4). Поединок состоится 6 мая на UFC 288.

На том же турнире пройдет бой чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3) и бывшего двойного чемпиона в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Оливейра проиграл Исламу Махачеву (23-1) сабмишном во втором раунде, а Дариуш победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей.

Чарльз Оливейра
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