0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:59

Чарльз Оливейра после боя поздравил Махачева с победой над Волкановски

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра (33-9) поздравил Ислама Махачева (24-1) с победой над Александром Волкановски (25-2) на турнире UFC 284.

После боя Оливейра подошел к Махачеву и через переводчика поздравил россиянина с защитой чемпионского пояса в легком весе.

Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. Он лишился титула 22 октября 2022 года, когда проиграл Махачеву сабмишеном.

Оливейра должен провести следующий бой против Бенила Дариуша (22-4). UFC официально не анонсировала этот поединок.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев после боя. Махачев защитил пояс UFC в бою с Волкановски! Маленький австралиец оказался самым жестким соперником в карьере

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Mercedes разломило надвое в результате столкновения со столбом в Москве
Военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гаджиев: «Мы пока не можем говорить, что Ислам и Хабиб — фигуры одного калибра MMA. Пока Ислам на пути»

Большинство западных журналистов присудили Махачеву победу над Волкановски