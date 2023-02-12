Чарльз Оливейра после боя поздравил Махачева с победой над Волкановски

Экс-чемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра (33-9) поздравил Ислама Махачева (24-1) с победой над Александром Волкановски (25-2) на турнире UFC 284.

После боя Оливейра подошел к Махачеву и через переводчика поздравил россиянина с защитой чемпионского пояса в легком весе.

Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. Он лишился титула 22 октября 2022 года, когда проиграл Махачеву сабмишеном.

Оливейра должен провести следующий бой против Бенила Дариуша (22-4). UFC официально не анонсировала этот поединок.