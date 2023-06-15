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Сегодня, 09:22

Чарльз Оливейра призывает Махачева подраться в Бразилии

Давид Хачатрян
Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.
Фото AFP
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Экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) напомнил чемпиону Исламу Махачеву (24-1) о его словах провести бой в Бразилии.

«Безусловно, есть уровни. Мы скоро увидимся. Очень скоро, — сказал Оливейра MMA Fighting. — Успокойся. Я никуда не тороплюсь. Я главный претендент, тут даже думать не надо. За последние семь или восемь лет своей жизни я понял, что мне не нужно беспокоиться о том, как заработать деньги или организовать бой. Мне нужно просто тренироваться и отдыхать.
Мои менеджеры знают, чего я хочу. Пусть они встретятся с организацией, чтобы понять, что делать дальше. Я просто хочу отдохнуть, а затем вернуться к тренировкам и быть готовым к следующему сопернику. Дана [Уайт] дал понять, что я следующий в борьбе за пояс, но я не могу быть в этом уверенным.
Реванш в Абу-Даби? Если ты работаешь на Coca-Cola и тебе говорят: «Сынок, иди и привези эту Coca-Cola в Абу-Даби», что ты будешь делать? Ты должен ехать в Абу-Даби, чтобы доставить ее, ты же работник. Я поеду туда, куда меня позовут. Я могу сказать: «Нет, я не буду драться», и тогда они скажут: «Хорошо. Майкл Чендлер, Дастин Порье, вы следующие». Так они и сделают.
Когда я был чемпионом, я поехал защищать свой титул на его землю. Он сказал на пресс-конференции, что хочет драться в Бразилии, так почему бы ему не приехать в ноябре в Бразилию? Я просто хочу быть Чарльзом. Смелым и счастливым. Если я буду смелым, если я буду счастливым, то все получится. Нужно отдохнуть, побыть рядом с любимыми людьми, вернуться к тренировкам, а потом блеснуть еще раз.
Я очень рад, когда говорят, что я аутсайдер. Я обещаю вам следующее: в следующий раз я пришлю вам все скриншоты, которые мне присылают люди, зарабатывающие на мне деньги. Те, кто верит в Чарльза Оливейру, делают деньги. Итак, я снова андердог. Круто, отлично, давайте делать ставки. Те, кто верит в меня, давайте сделаем деньги. Я был андердогом в этом бою [с Дариушем], поэтому многие люди заработали деньги. Я заработал свои деньги, я получил свой бонус, и те, кто сидел и болел на своих диванах, тоже заработали».
Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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