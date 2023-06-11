Оливейра: «Я хочу вернуть пояс чемпиона, поэтому мне нужно побить Махачева»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) поделился мыслями о бое с Бенилом Дариушем (22-5) и подчеркнул, что хочет вернуть себе звание чемпиона.

«Я сделал ошибку, и он [Дариуш] смог меня повалить, — сказал «Do Bronx». — Я встал и подумал, что нужно идти вперед, что нужно его дожать.

У Ислама пояс, и я хочу вернуть пояс себе. Я хочу стать чемпионом, поэтому мне нужно его победить. Но прямо сейчас я не думаю об этом. Я планирую вернуться домой к своей семье и немного расслабиться. Что бы я поменял в реванше с Исламом? Ничего. Я просто должен быть самим собой".

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

