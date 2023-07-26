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Сегодня, 13:09

Чарльз Оливейра рассказал, почему реванш с Махачевым не будет похож на первый бой

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Известия
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что в первом бою с чемпионом Исламом Махачевым (24-1) он был слишком эмоциональным.

«Я наговорил перед тем боем то, что не должен был, — сказал бразилец в интервью AgFight. — Это было неправильно. В итоге я оказался слишком эмоциональным. Я никогда не скажу, что собираюсь кого-то убить, проклинать или что-то в этом роде. А тогда я говорил об Исламе: «О, я убью этого парня, я сделаю то-то и то-то». Я никогда в жизни такого не говорил. В итоге я реагировал на то, что было сказано с их стороны на пресс-конференции. В этот раз я просто хочу быть собой.
Нет [я не смотрел тот бой]. Я не очень люблю говорить о боях, потому что люди так много о них говорят. От всего сердца скажу, что в поединке с Исламом это был не я. Ислам был лучше меня в тот вечер. У меня нет ощущения, что я был там, но я сделал все, что мог, я вел войну. Я хочу быть готовым на 100 процентов морально, психологически и физически».

Махачев проведет реванш с Оливейрой 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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