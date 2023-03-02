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Сегодня, 10:25

Оливейра считает, что Чендлер победит Макгрегора

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) считает, что Майкл Чендлер (23-8) победит экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6).

«Я не думаю, что он [Макгрегор] победит, — заявил Оливейра в эфире The MMA Hour. — Да, он здорово продает турниры, люди любят его бои, но я не думаю, что он победит. Чендлер — взрывной боец. Макгрегор давно не дрался, поэтому я думаю, что Чендлер победит».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC
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