Чарльз Оливейра: «Махачев был просто лучше меня»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) заявил, что он не будет вносить изменения в тренировочный процесс после поражения Исламу Махачеву (23-1).

«В бою с Махачевым я не чувствовал никакого давления, — сказал Оливейра в интервью Super Lutas. — Он просто был лучше. Я еще не пересматривал бой, но это не имеет никакого значения. Нельзя назвать это плохим вечером — это были плохие 15 минут. Мне больше нечего сказать. Вы знаете, что я всегда говорю начистоту. Я уже думал об этом, но четкого объяснения случившегося у меня нет.

В матче-реванше я бы ничего не стал менять. Я усердно работал в тренировочном лагере. Что касается боя, то Ислам был просто лучше меня. Я не стану менять весовую или команду. Я ничего не поменяю».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.