Чарльз Оливейра: «Я никогда не ставил деньги и славу выше уважительного отношения к другим»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) рассказал об эмоциях после победы над Бенилом Дариушем (22-5) и отметил, что никогда не позволит себе заразиться звездной болезнью.

«Я будто дрался на родине [на UFC 289 против Дариуша]. Мне аплодировали 20 тысяч человек. Я никогда в жизни этого не забуду, — сказал Оливейра в подкасте Troca o Franca. — Я плакал после боя, так что это никогда не уйдет из моей головы. Турнир закончился, была глубокая ночь, я возвращался в отель, а там тысячи людей кричат мое имя. Я никогда этого не забуду. Казалось, что они перевернут мою машину. Если вы не были там, то вы не поймете. Я видел такое только в кино.

Я никогда не позволял деньгам, машинам, домам и славе говорить громче. Я всегда был одинаково уважительным. Я всегда был парнем, который всех обнимает и всех уважает. Назовите мне хоть одну спорную ситуацию, связанную с моим именем. Их нет, верно? Нынешний Чарльз — тот же самый парень из фавелы, который пришел из мусора и дерьма. Посмотрите, где я сейчас, и я все тот же пацан. Я снимаю [одежду], чтобы отдать другим.

Я все тот же парень. Конечно, я езжу на крутой тачке, но ради этого я много бился, проливал кровь и потел. Это плоды моего труда. Ходить в крутой одежде, хорошо одеваться, есть что-то вкусное — я работаю ради этого. Бог взял меня за руку и сказал: «Сияй, парень».

Я всегда спрашиваю близких мне людей, таких как мой двоюродный брат и мой отец, меняюсь ли я. Они говорят: «Нет, ты все тот же». Есть куча людей, которые говорят всякую чушь, а на самом деле они просто хотят внимания. Они хотят сосать мою кровь, как вампир, понимаете? Я ничего не хочу иметь общего с такими людьми».

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.