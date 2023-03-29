Чарльз Оливейра: «В бою с Дариушем я буду идти вперед, я буду за ним охотится»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) заявил, что он не позволит Бенилу Дариушу (22-4) получить титульный бой.

«Я больше не совершу ошибку, — сказал Оливейра MMA Fighting. — Я буду охотиться за ним [Дариушем]. Я буду все время идти вперед. Мне все равно, как я выиграю — нокаутом, сабмишном или решением. Я буду идти вперед. Я не буду вести стратегический бой, я не буду выжидать. Настоящий Чарльз идет вперед, он охотится.

Если вы хотите посмотреть скучный бой, то не смотрите мой поединок. Вы увидите, как я падаю и снова поднимаюсь. Дариуш уже падал в нокаут и его побеждали болевым. У него есть пробелы, как и у меня. Самое главное — это насколько сильно ты хочешь победить.

Я вновь хочу стать чемпионом, я хочу победить и войти в историю. Я голоден до побед, как лев на охоте».

Дариуш подерется с Оливейрой 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.