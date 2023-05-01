Чед Мендес назвал причину завершения карьеры бойца: «С меня хватит».

Экс-боец UFC Чед Мендес (18-5) после поражения Эдди Альваресу (30-8) на турнире BKFC 41 объявил о завершении карьеры.

«Я ушел из UFC в 2018 году, и, честно говоря, с меня хватит, — приводит слова Мендеса издание MiddleEasy. — С тех пор я вложил всю душу в несколько бизнес-проектов и просто проводил время в кругу семьи. Мне больше не нужно заниматься этим дерьмом. Это весело, но я чувствую, что в данный момент я просто веду себя эгоистично. У меня есть крепкая семья, которая меня любит, и у меня есть другие дела, в которые я могу вложить всю душу и стать успешным. Но, чувак, это был адский бой.

У меня не было никакого желания [драться], но тут подвернулось что-то подобное, и, очевидно, заплатили мне действительно хорошо. Меня это очень заинтересовало, так что я согласился. После первого боя на голых кулаках я завязал, а потом мне предложили этого чувака [Альвареса], и я такой: «Ладно, проведу еще один бой».