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Сегодня, 21:09

Чемпион ACA Абдулвахабов проведет защиту титула против Кокова до финала «Гран-при»

Мария Гусева
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о планах на поединок действующего чемпиона ACA в легком весе Абдула-Азиза Абдулвахабова.

«Если все срастется, Мухамед Коков — следующий претендент. Поскольку финал «Гран-при» состоится в мае-июне, скорее всего, Абдул-Азиз сойдется с Коковым до Рамадана (22 марта). Позже мы будем формировать участников Гран-при», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Абдулвахабов последнюю защиту титула провел 5 ноября 2021 года. 33-летний чеченский боец раздельным решением судей победил бразильца Хакрана Диаса.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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