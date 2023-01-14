Чемпион ACA Абдулвахабов проведет защиту титула против Кокова до финала «Гран-при»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о планах на поединок действующего чемпиона ACA в легком весе Абдула-Азиза Абдулвахабова.

«Если все срастется, Мухамед Коков — следующий претендент. Поскольку финал «Гран-при» состоится в мае-июне, скорее всего, Абдул-Азиз сойдется с Коковым до Рамадана (22 марта). Позже мы будем формировать участников Гран-при», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Абдулвахабов последнюю защиту титула провел 5 ноября 2021 года. 33-летний чеченский боец раздельным решением судей победил бразильца Хакрана Диаса.