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Сегодня, 13:52

Слипенко: «Мое возвращение планируется на апрель-май»

Мария Гусева
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал, когда планирует провести первую защиту титула.

«Пока у меня нет информации по следующему поединку, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Слипенко. — Я только залечил травму. Сейчас начнется тренировочный процесс. В Москве уже будет планомерный тренировочный лагерь. Пока нет новостей по сопернику. Все раскроется вместе с сеткой Гран-при. Необязательно моим соперником должен быть именно Альберт Туменов. Может быть и кто-то другой. Мое возвращение планируется на апрель-май».

16 декабря на турнире ACA 149 Слипенко нокаутировал Абубакара Вагаева и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона. В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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