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Сегодня, 21:29

Чемпион ACA в среднем весе Гасанов считает себя лучше Дю Плесси и Адесаньи

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Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов прокомментировал сравнил себя с действующим и бывшим чемпионами UFC Дрикусом Дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

18 августа 30-летний Дю Плесси в четвертом раунде удушающим приемом победил 35-летнего Адесанью на турнире UFC 305 в австралийском Перте.

«Они ни в чем меня не превосходят. Допустим, Адесанья. У него ударная база, и в ударной технике он лучше меня — но на этом все. Что он может еще мне продемонстрировать, кроме этого? Что он сделает со мной после первого перевода? А я его очень легко переведу. И что он будет делать дальше? Ничего. Просто лежать. Мой прессинг, функциональная и техническая готовность, а также общий арсенал превосходят его», -цитирует Гасанова MMA.Metaratings.ru.

На счету 29-летнего Гасанова 20 побед и 2 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Магомедрасул Гасанов
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