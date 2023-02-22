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Сегодня, 22:21

Вагабов: «Не буду выступать в АСА»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о переходе в АСА.

— Известно ли, когда у вас следующая защита титула?

— У лиги AMC Fight Nights пока непонятные заморочки, все мы знаем об этом. В связи с этим тишина. Ну, я защищал титул четыре месяца назад.

— Сейчас ходит такая информация, что вы можете перейти в АСА.

— Мы общались с лигой АСА, но немножко по срокам не успевали. Я лечил травму, с весогонкой не успевал в 93 кг, и контракт не принял. В целом не буду там выступать, получается.

Ранее сообщалось, что Вагаб Вагабов может стать одним из участников Гран-при АСА.

Вагаб Вагабов
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