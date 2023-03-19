0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:17

Пономарев: «Я уже не гигант из зала Федора. Я закончил работу с Fedor Team»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев рассказал, что прекратил тренироваться в Старом Осколе.

«Я сейчас могу уверенно заявить, что я уже не гигант из зала Федора, а гигант из зала «Стрела», — приводит слова Пономарева «СЭ». — Ну, не гигант из зала «Стрела», я член клуба «Стрела» сейчас. Я в команде Тараса Кияшко, Александра Волкова. Чтобы уже понимание было, я закончил работу с Fedor Team. Не буду говорить причины. Я очень всех уважаю ребят, Федора Владимировича, так же болею, так же общаюсь с ребятами. Вчера мне Вадим писал, Валентин Молдавский. Все меня поддерживают, и Дима Ионин. Все мне пишут. Я очень благодарен, рад, что мы не потеряли это общение. Общение даже больше закрепилось. Может, они как-то по-другому на меня стали смотреть. Может, как на взрослого уже такого бойца. Но я теперь с командой «Стрела».

18 марта Пономарев победил Шуаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 119 в Ульяновске и защитил пояс в тяжелом весе.

Григорий Пономарев
Федор Емельяненко
ММА
0
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев об отравлении: «Перед боем с Шуаевым ср*л дальше, чем видел»

Чемпион AMC Fight Nights Пономарев: «Было конкретное предложение от АСА»