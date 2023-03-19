0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:30

Чемпион AMC Fight Nights Пономарев: «Было конкретное предложение от АСА»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев рассказал, что получал предложение от лиги АСА, но пока не ответил согласием.

«Да, было конкретное предложение, — приводит слова Пономарева «СЭ». — Но уже были подводящие моменты к этому бою. Я сказал: «Асланбек, видишь, я не могу распыляться на все. Мне нужно сначала достичь одной точки, потом давай... Вот прямо бой проходит — хоть в шесть утра мне набирай, мы будем разговаривать. Пока до боя я ничего не могу сказать. Ты можешь мне скинуть условия, я их могу посмотреть, но ответить тебе пока ничего не могу. Поэтому давай только после боя». Так мы с ним дистанционно пожали руки, друг друга поняли, и все, ждем дальнейших действий Асланбека. Опять же не забываем, надо еще с Камилом Гаджиевым поговорить, потому что я дерусь в его лиге».

18 марта Пономарев победил Шуаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 119 в Ульяновске и защитил пояс в тяжелом весе.

Григорий Пономарев
ММА
0
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев: «Я уже не гигант из зала Федора. Я закончил работу с Fedor Team»