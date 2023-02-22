Вагабов — о гибели тренера в Дагестане: «Вражды не хватает?»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов поделился мнением о трагедии, случившейся в Дербенте.

Тренер Видади Марданов погиб в результате конфликта, разгоревшегося в соцсетях после эпатажного выхода на бой в исполнении Хадиса Ибрагимова и Гаджи Наврузова.

«Посторонние ребята пострадали, получается, за чей-то кипиш, — сказал Вагабов «СЭ». — Человек убил своего, да? Кто с ним же пришел? Сейчас это обсуждали, я не знал, сейчас узнал. Что сказать... за посторонний кипиш пострадали — сам скажи, что это такое. Не за родственников, не за друга, не за брата. Кто кого убил, за что? Воевать негде вам, пацаны? Вражды не хватает? Я думаю, все очевидно здесь. Ради чего идти с калашом куда-то? Домой пришли — за семью, за брата, за сестру».