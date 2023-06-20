Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, участник СВО Владимир Минеев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

- Сейчас один из самых цитируемых россиян — глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Как ты к нему относишься?

— К нему конкретно лично я никак не могу относиться. Мы абсолютно в разных параллелях. Я в Министерстве обороны, у него своя частная военная компания. Он говорит определенные вещи, которые ему, наверное, дозволено говорить. Имеют ли они под собой основание? Если бы не имели, то он бы их не говорил. Не могу сказать, что он говорит неправду. Скорее всего, в его словах больше правды, чем чего-то другого. Но еще и есть определенная доля того, что для меня непонятно, — почему это в принципе происходит. Я не очень понимаю. Не понимаю, почему так происходит, [что] есть такой человек, который так говорит. Может быть, кто-то должен это говорить, потому что все понимают, что это так, и у него такая роль. Может быть, в скором времени мы увидим какие-то перестановки. Я вам не могу сказать. То, что он импонирует простому русскому мужику — это очевидно. Потому что он сидит в окопе, выполняет задачи, сидит рядом с ребятами, которые выполняют задачи. Полностью ломает стереотипы о людях, которые сейчас руководят СВО. Поэтому он ближе к людям.

- Ты пересекался с бойцами ЧВК «Вагнер» на фронте?

— У меня есть ребята, друзья, кто там.

- Отличаются ли они от военных Минобороны — ментальностью, отношением к жизни?

— Я их знал еще с тех пор, когда они работали на гражданке. И ничего не поменялось. Это просто люди, которые изначально были готовы на многое. Просто пацаны с обостренным чувством справедливости. Но это не говорит о том, что там все такие, а в Министерстве обороны все другие. Просто они такие вот. В чем-то не повезло им. У всех свой путь. В ЧВК есть ребята, которые попадают туда после того, как случилась какая-та, допустим, несправедливость на работе или на службе, а есть те, которые попадают туда из мест лишения [свободы]. Я бы не стал рисовать из бойцов ЧВК ["Вагнер"] один такой героически-романтический образ, потому что сейчас в прессе мелькают ребята... например, один сейчас перешел на сторону Русского добровольческого корпуса. Недавно было сообщение, что кто-то был пойман на каком-то преступлении, придя со службы. Все, как всегда, все очень ситуативно и очень индивидуально, я бы сказал. Но то, что у ЧВК было очень много потерь, — это факт, конечно. Они большую работу выполнили — особенно в Бахмуте. Когда они Бахмут оставили, как раз наши ребята поехали на эти фланги. Их кинули на эти фланги Бахмута. Одни — из 31-й бригады ВДВ, а на второй фланг из моей военной части парни уехали. А я уехал вот сюда — в увольнение. Так вот сложилось.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев нокаутом победил бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса.