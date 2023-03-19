0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

19 марта, 23:55

Борисов: «Не собираюсь завершать карьеру, мотивирован полуфиналом Гран-при АСА»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов заявил, что поторопился со словами о завершении карьеры, согласившись с позицией вице-президента лиги Асланбека Бадаева.

«Я полностью согласен с Асланбеком. Конечно, я не собираюсь уходить. Это было сказано больше на эмоциях. В силу того, что у меня есть неприятная травма, которая мешает тренироваться. Если буду находиться в таком же состоянии, без осложнений, я продолжу карьеру. Вопрос в этом. Конечно, я борюсь с травмами и никуда не собираюсь уходить. У меня полуфинал. Я мотивирован этим.

Сейчас будет время на восстановление. Может даже настроение улучшится. К тому же я прошел принципиального соперника. Возможно, Керимов был самым неудобным и неприятным соперником, из тех, что меня ждет. Там могут быть парни сильнее, но и одновременно и удобнее», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Борисов после победы над Рустамом Керимовым выразил мысль, что этот поединок может оказаться последним в его карьере. В ответ на это Бадаев сказал, что спортсмен погорячился, отметив, что любой участник Гран-при должен понимать ответственность перед болельщиками и руководством лиги.

Источник: MMA.Metaratings.ru
0
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исмаилов считает, что у Гэтжи нет шансов против Царукяна и Гамрота