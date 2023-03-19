Борисов: «Не собираюсь завершать карьеру, мотивирован полуфиналом Гран-при АСА»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов заявил, что поторопился со словами о завершении карьеры, согласившись с позицией вице-президента лиги Асланбека Бадаева.

«Я полностью согласен с Асланбеком. Конечно, я не собираюсь уходить. Это было сказано больше на эмоциях. В силу того, что у меня есть неприятная травма, которая мешает тренироваться. Если буду находиться в таком же состоянии, без осложнений, я продолжу карьеру. Вопрос в этом. Конечно, я борюсь с травмами и никуда не собираюсь уходить. У меня полуфинал. Я мотивирован этим.

Сейчас будет время на восстановление. Может даже настроение улучшится. К тому же я прошел принципиального соперника. Возможно, Керимов был самым неудобным и неприятным соперником, из тех, что меня ждет. Там могут быть парни сильнее, но и одновременно и удобнее», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Борисов после победы над Рустамом Керимовым выразил мысль, что этот поединок может оказаться последним в его карьере. В ответ на это Бадаев сказал, что спортсмен погорячился, отметив, что любой участник Гран-при должен понимать ответственность перед болельщиками и руководством лиги.