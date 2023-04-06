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Сегодня, 09:13

Чемпион Bellator Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC

Виктория Кравченко
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе, россиянин Вадим Немков заявил, что отказался от заключения соглашения с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором [Емельяненко] и решили остаться», — цитирует Немкова ТАСС.

В прошлом году боец победителем Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 19 побед и 2 поражения.

Ближайший поединок Немков проведет против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня в США.

Источник: https://tass.ru/sport/17462241
Вадим Немков
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