Чемпион Bellator Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе, россиянин Вадим Немков заявил, что отказался от заключения соглашения с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором [Емельяненко] и решили остаться», — цитирует Немкова ТАСС.

В прошлом году боец победителем Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 19 побед и 2 поражения.

Ближайший поединок Немков проведет против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня в США.