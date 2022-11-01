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1 ноября, 23:10

Немков дал совет Яну после поражения от О`Мэлли

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков дал совет Петру Яну, который потерпел три поражения в четырех поединка и отдалился от статуса претендента на чемпионский титул UFC.

«Не отчаиваться. Не падать духом, дальше готовиться, тренироваться и чуть расслабиться, разгрузить голову, отпустить ситуацию, собраться и вернуть кураж, на котором он зашел в UFC. И вернуть пояс», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 280 в Абу-Даби Ян раздельным решением уступил американцу Шону О'Мэлли. Россиянин проиграл второй поединок подряд. Всего на счету Яна 16 побед и 4 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-dal-sovet-yanu-posle-porazeniya-ot-omelli-52746/
Вадим Немков
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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