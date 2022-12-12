Вадим Немков: «Анкалаев победил 60 на 40. Но нам в Америке нужно выигрывать ярче»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал «СЭ» бой между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

Поединок за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе состоялся на турнире UFC 282 и завершился вничью.

— Ты согласен с тем, что ничья — это справедливый результат?

— Думаю, 60 на 40 процентов Мага победил. Он был получше. Но судьи, наверное, отдали победу [в раундах] Блаховичу из-за того, что он поотбивал ноги [Анкалаеву]. И когда Магомед переводил, особой активности сверхъестественной не делал. Не было ударов, добиваний. Так, чисто обозначения, чтобы в стойку не подняли. Мне это так казалось.

Ну, а в стойке Блахович, конечно, поотбивал ноги. Думаю, это сыграло. Если бы Блахович встал [после работы Анкалаева в партере], и у него было разваленное лицо — рассечения, гематомы — может и другая картинка была бы. А так, он, хоть и был в позиции внизу, встал чистый. Он, по-моему, в стойке пропустил какие-то удары — поэтому у него и были повреждения на лице. А после партера ничего не было.

— Решающим при оценке этого поединка стал третий раунд. Ты хочешь сказать, что ущерб, нанесенный Блаховичем, стал основным фактором при определении победителя конкретно этого раунда?

— Да. Мз-за этого и объявили ничью. Они в третьем раунде 3,5 минуты работали в стойке, потом Мага поджал к клетке и, по-моему, за 15 секунд до конца [раунда] перевел. То, что 3,5 минуты работали в стойке, и Блахович продолжать отбивать Анкалаеву ноги, раунды и посчитали равно.

— А первый раунд ты кому бы отдал?

— Тоже равный раунд. Но, по-моему, Блахович там пару раз попал. Там все примерно такое было... Мало ударов, мало попаданий.

— Не кажется, что Анкалаеву стоило быть более агрессивным и менее осторожным?

— Да он все поединки так ведет — осторожно, аккуратно. Этот поединок он забрал, в принципе. Но мы дермся в гостях, и нам надо выигрывать явно. Вот взять мои бои. Допустим, у меня третий раунд с Кори был равным, и отдали в ту сторону. Дрался с Филом Дэвисом в том году. Пятый раунд у нас был более-менее равным, не таким явным, как предыдущие. И тоже отдали в ту сторону. Так что нам надо понимать, что мы из России, что нам надо выигрывать раунды с более явным преимуществом.