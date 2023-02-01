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Сегодня, 11:31

Джонни Эблен: «Я растерзаю Анатолия Токова»

Чемпион Bellator в среднем весе Эблен заявил, что завершит бой с Токовым досрочно
Давид Хачатрян
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Чемпион среднего дивизиона Bellator Джонни Эблен (12-0) уверен, что он финиширует 32-летнего российского средневеса Анатолия Токова (31-2).
«Мусаси нужно одержать хотя бы одну победу, чтобы бросить мне вызов, — сказал Эблен BJPENN. — Никакого незамедлительного реванша. Я изначально думал, что моим следующим оппонентом станет Анатолий, потому что этот парень на победной волне, он заслуживает боя за титул. Этого боя все долго ждали, и я готов убрать его.
Я собираюсь сделать это (финишировать Токова. — Прим. «СЭ»). Мы повеселимся, не могу дождаться боя. Я планирую его измотать и растерзать. Думаю, мне удастся его прикончить. Если нет, то мы проведем все пять раундов и мне поднимут руку».
Эблен и Токов подерутся в со-главном событии Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
ММА
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