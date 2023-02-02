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Сегодня, 10:02

Райан Бейдер: «Все будут болеть за Федора, но моя задача — испортить всем вечеринку»

Бейдер признался, что уважает Федора Емельяненко
Давид Хачатрян
Райан Бейдер.
Фото Global Look Press
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Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер (30-7) признался, что уважает Федора Емельяненко (40-6) и хотел бы, чтобы он завершил карьеру на высокой ноте, но его задача — сохранить титул.

«Федор заслуживает боя за титул, — сказал Бейдер на пресс-конференции Bellator. — Он — легенда спорта. Я его очень уважаю, он хороший человек. Если бы я смотрел на его последний бой со стороны, то я бы за него болел. Мне нравится, когда легенды уходят на высокой ноте.

Я понимаю, что все будут за него болеть. Но, с другой стороны, у меня есть работа, и моя задача — испортить всем вечеринку, сохранить пояс и двигаться дальше. Но я буду уважать его, несмотря ни на что. Если я выиграю, то меня будут считать плохим парнем. Но что мне поделать? Просто выйти и упасть? Я должен делать свою работу. Я очень уважаю Федора, то, что он сделал для нашего спорта. Но я должен сделать свою работу».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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