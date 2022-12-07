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Сегодня, 08:20

Чемпион Eagle FC Ризван Куниев подписал контракт с PFL

Давид Хачатрян
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30-летний чемпион в тяжелом весе лиги Eagle FC Ризван Куниев (11-2) пополнил ростер бойцов лиги PFL. Об этом сообщило издание Sherdog. Тем не менее непонятно, когда Куниев сможет дебютировать в лиге.

Россиянин идет на серии из девяти побед. В 2021-м он победил техническим нокаутом Эдивана Сантоса (16-4) на Претендентской серии Даны Уайта, однако лига все равно не подписала с ним контракт.

Затем Куниев победил Энтони Гамильтона (18-11) сабмишном в первом раунде и завоевал титул чемпиона Eagle FC в тяжелом весе. Бой состоялся 11 марта на EFC 46 во Флориде, США.

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