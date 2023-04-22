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Сегодня, 17:02

Чемпион Hardcore Мусаев: «Очень рад за Пираева. Никаких шансов для Капораля не было»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион кулачной лиги Hardcore FC в полулегком весе Тимур Мусаев по прозвищу Золотой высказался о поединке россиянина Марифа Пираева и бразильца Родриго Капораля.

«Очень рад за Марифа! Не было никаких сомнений в его победе, как я и говорил перед боем. Многие считали, что Мариф оправдывается, рассказывая о своей травме во время их первого поединка, но я отлично знал, как там всё было на самом деле. И думаю, что сегодня Пираев это доказал. Он был в форме, он был готов, и что мы увидели? Никаких шансов для бразильца в бою не было. Респект, что продержался до конца, но конкурентных поединком и не пахло. Мариф всем всё доказал. Очень рад за своего друга. Внимательно следите за ним. В ближайшее время он будет шуметь очень сильно! Можете не сомневаться», — сказал Мусаев корреспонденту «СЭ».

Пираев единогласным решением судей выиграл у Капораля по итогам трехраундового боя по кикбоксингу, который проходил 21 апреля на турнире РЕН ТВ в Москве.

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